Tiffany (Mariés au premier regard) enceinte : son "1er trimestre difficile"

Il y a deux semaines, Justin et Tiffany, couple emblématique de Mariés au premier regard (M6) et parents d'une petite Romy (11 mois), officialisaient l'arrivée d'un deuxième bébé pour la fin d'année 2019.

Interrogée par le site magicmaman.com, Tiffany a accepté d'évoquer plus en détails cette nouvelle maternité à venir. "Bébé 2 est un bébé surprise ! J'avais une absence de règles malgré la pilule, du coup, j'ai fait un petit test de grossesse histoire de vérifier... Et je n'ai pas été déçue du résultat ! (rires)", a-t-elle révélé d'entrée de jeu. Et de poursuivre sur la façon dont elle a annoncé la nouvelle à son chéri : "Je me suis amusée à lui faire un petit paquet surprise avec des petits chaussons, des petits coeurs à détricoter et mon test de grossesse. Pour annoncer la nouvelle à nos familles, nous avons imprimé une jolie photo de Romy avec, à côté d'elle, un tableau avec écrit : 'Je vais être grande soeur.'"

Concernant le bon déroulement de la grossesse, Tiffany a ensuite expliqué : "Le premier trimestre était assez difficile ! J'ai eu des nausées, j'ai ressenti une grosse fatigue, des douleurs... Exactement comme pour Romy, sauf que là, avec elle au quotidien, je ne peux plus passer mes journées au lit !"

Pour rappel, c'est le 6 juin dernier que Tiffany et Justin avaient officialisé l'heureuse nouvelle sur Instagram. Pour ce faire, le couple avait pris la pose avec Romy, tous vêtus de blanc. "Je vais être grande soeur..." puis "Décembre 2019", pouvait-on lire sur les t-shirts du bébé et de ses heureux parents. Evidemment, on pouvait également voir la main de Justin délicatement posée sur le ventre de sa chérie. Quelques instants après la publication du cliché, des milliers de likes avaient afflué vers celle-ci.

Une annonce positive qui venait définitivement clôturer une période plus sombre pour le couple. En effet, leur petite Romy, qui souffrait de muguet, d'une roséole et d'une double otite, les a beaucoup inquiétés il y a quelques semaines. Heureusement, tout semble être rentré dans l'ordre après un passage à l'hôpital.