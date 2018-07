Tiffany (Mariés au premier regard) encore critiquée : Son gros coup de gueule !

Tiffany et Justin ont tous les deux participé à l'émission Mariés au premier regard dans le but de s'unir respectivement avec Thomas et Valentine. Après avoir vécu ces relations comme des échecs, les deux tourtereaux se sont trouvés et depuis c'est l'amour fou. Le couple s'est ensuite rapidement installé ensemble et en janvier 2018, il annonçait la bonne nouvelle : l'arrivée d'un bébé. Très amoureux, ils ont même fini par se marier dans la foulée, en mai dernier. Tiffany, qui n'a pas refait de télévision depuis son apparition dans le programme de M6, est toutefois restée très active sur les réseaux sociaux. La jeune femme, qui vit une fin de grossesse difficile, aime partager son quotidien de future maman.

Dernièrement, ce sont ses achats de plusieurs paires de chaussures pour sa petite fille qu'elle a tenu à dévoiler sur son compte Instagram. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle s'attire les foudres de certains internautes, visiblement agacés par sa folie dépensière. Très remontée par les commentaires qu'elle a pu recevoir, Tiffany n'a pas manqué de répliquer de manière virulente : "À toutes celles qui vont mal dormir à cause des paires de chaussures de ma fille... Désabonnez-vous ! Oui, on a une grande famille, oui, elle est pourrie gâtée, et non ça ne changera pas ! Et oui, elle ne les mettra sûrement pas toutes. Et alors ? Il y a mort d'homme ? Vous ne pouvez pas simplement laisser vivre les gens comme bon leur semble ?"

Ce n'est pas la première fois que la candidate de Mariés au premier regard s'emporte sur ses abonnés malveillants. Il y a quelques semaines, c'est son couple qui était vivement critiqué. Mais il en faudrait bien plus pour empêcher Tiffany de vivre les joies de la maternité, elle qui devrait accoucher en août 2018.