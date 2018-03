Tiffany (Mariés au premier regard) et Justin se "préparent au mieux" pour bébé

Si elle accepte de partager quelques informations concernant son bébé, Tiffany met un point d'honneur à ne pas dévoiler son prénom. Elle a simplement précisé qu'il contenait la lettre R, mais a promis de ne pas en dire plus. La future maman ne compte pas non plus exposer son bout de chou sur les réseaux sociaux : "Pour résumer on a choisi de s'exposer et c'est pas tous les jours simples, notre bébé n'a rien demandé :) Donc on mettra des petites photos mais son visage ne sera pas publié en photos :)"

Pour rappel, Tiffany et Justin pensaient se marier respectivement avec Thomas et Valentine grâce à Mariés au premier regard. Mais chacune de ces relations ayant été un échec, ils sont finalement tombés dans les bras l'un de l'autre. Et depuis, ils filent le parfait amour. Très vite, le couple a emménagé ensemble. Et aujourd'hui, ils attendent un heureux événement.