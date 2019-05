Tiffany (Mariés au premier regard) inquiète pour Romy : son appel à l'aide

Le 8 mai dernier, Tiffany faisait déjà part de son inquiétude concernant sa fille. Elle avait expliqué que cette dernière était malade et que selon un médecin de SOS Médecin, sa fille avait une otite. L'ancienne candidate de M6 était pourtant persuadée qu'il s'agissait de muguet, un champignon qui se développe dans la bouche de l'enfant et qui se manifeste par des points blancs ou plaques blanches sur la langue, sur l'intérieur des joues, et des lèvres. Mais elle avait choisi de faire confiance à la personne qu'elle avait vue.

"Au final, on nous a donné des antibios pour l'otite. Et là, elle n'arrêtait pas de se gratter les oreilles limite à se faire saigner, elle se tortillait dans tous les sens, elle n'était vraiment pas bien. Mais pas de fièvre, donc je ne savais pas si c'était le retour de l'otite", avait raconté la jeune maman. Elle s'était donc rendue chez un pédiatre réputé près de chez elle, à Herblay. Et elle avait constaté que Romy était "infestée de muguet". "Je suis vraiment dégoûtée. Ça avait commencé il y a dix jours mais comme on a pas donné de traitement, ça s'est propagé dans l'oesophage, elle en a aussi dans la bouche. (...) On est sur un traitement de trois semaines. Je suis un peu dépitée. Je m'occupe de Romy qui n'est vraiment pas en forme, la pauvre je pense que ça doit la démanger de partout", avait-elle témoigné.