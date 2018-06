Tiffany (Mariés au premier regard) "jugée et épiée" : "Ça devient fatigant"

Tiffany ne pensait pas qu'une simple déclaration d'amour à son mari Justin sur Instagram provoquerait une telle réaction ! Dimanche 24 juin 2018, la candidate de Mariés au premier regard (M6) – enceinte de son premier enfant – a écrit en légende d'une photo de son homme et elle : "Heureusement qu'il est là. À m'écouter, à me rassurer, à prendre soin de moi, à prendre soin de notre MiniNous, à me faire rire quand je craque, à me trouver belle malgré tout, à m'apaiser. Sache-le ma fille, tu as un papa en or."

Si de nombreux internautes ont tenu à féliciter le couple pour leur bonheur à venir, une jeune femme a fait remarquer qu'elle était tout aussi heureuse qu'elle et que la vie que certains étalent sur les réseaux sociaux était loin de la réalité. "Nos enfants eux aussi ont des papas en or. Et nous sommes aussi amoureux de nos hommes comme au premier jour. On ne voit pas notre vie sans eux aussi. Derrières ces belles photos se cachent une vie qu'Instagram ne connaît pas... Une vie loin des strass et des paillettes ...", a écrit la personne en question.

Tiffany lui a alors répondu que sa vie était belle, même loin des réseaux sociaux. Désireuse d'avoir le dernier mot, l'internaute a alors rétorqué : "Comme toute celle de tout le monde... Comme la nôtre." L'ancienne candidate de M6 a donc précisé : "À quel moment j'ai dit qu'il n'y avait que ma vie qui était belle ?" Un message resté sans réponse.

Sans doute parce que les fans de Tiffany se sont mobilisés pour la soutenir. Si cela lui a fait chaud au coeur, elle n'a toutefois pas caché son agacement. En story, elle a donc tenu à crier sa colère : "Même quelques petites lignes d'amour pour mon chéri partent en polémique. Ça devient vraiment fatigant de ne plus pouvoir partager comme bon nous semble sans être jugée et épiée. Et ne me dites pas que c'est ça d'être connue. Toujours quelque chose à redire. (...) Je pense que je vais vraiment réduire Instagram."