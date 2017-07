Tiffany (Mariés au premier regard) : Malaises, douleurs... Elle vit un "enfer"

Tiffany, pétillante brune du programme Mariés au premier regard (M6), a vite oublié son échec amoureux avec Thomas dans les bras de Justin. Mais la jolie fiancée vit actuellement des heures difficiles.

Au début du mois de juillet, elle a été hospitalisée. Et, à cause de quelques maladresses médicales, elle souffre beaucoup aujourd'hui. "Avant, j'aurais rêvé de passer des journées entières au lit. Mais ça, c'était avant. Depuis lundi je vis l'enfer, on dit que tout ce que l'on vit doit nous servir de leçon, je ne savourais pas assez la chance que j'avais de pouvoir vivre, danser, sauter et surtout de ne pas souffrir. C'est bon, j'ai compris. Promis", a-t-elle raconté sur sa page Facebook.

La jeune femme explique ensuite les origines de cette terrible mésaventure : "Pour la faire courte, j'ai été admise aux urgences lundi pour méningite (virale heureusement). Mon hospitalisation a été due à quatre ponctions lombaires que des "médecins" #BonsARien m'ont faites... Résultat, énorme syndrome post PL, et depuis je vis un calvaire. Impossibilité de me lever sans faire de malaises, douleurs atroces dans le dos la nuque et des migraines à en vomir... Je suis sortie mais je ne ressens pas de réelles améliorations, alors si certains connaissent ou ont déjà vécu ça, je suis preneuse d'astuces pour moins souffrir ou accélérer la guérison. Merci. Je valide également le fait que les chats ressentent le mal-être."