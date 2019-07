Tiffany (Mariés au premier regard) maman émue pour le 1er anniversaire de Romy

Tiffany et Justin ont aussi fait une grande annonce. Dimanche 14 juillet 2019, ils ont découvert le sexe de leur deuxième enfant. Le couple a partagé une vidéo sur laquelle il explosait un ballon sur lequel il était inscrit "fille ou garçon ?". Des confettis en sortent afin qu'ils découvrent s'ils vont accueillir une petite fille ou un petit garçon. Petit problème, la vidéo est en noir et blanc, on ne peut donc pas connaître la réponse.

Mais Tiffany et Justin ont promis de la dévoiler ce lundi 15 juillet. "Une journée plus que magique | Inoubliable autant pour nous que pour Romy | Un petit extrait en attendant de vous révéler notre bonheur demain ! | J'aimerais vous faire un joli montage de tout ça | En attendant, à vos pronostics ! | Fille ou garçon ? |", ont-ils légendé la publication. Ce que l'on sait, c'est que cette nouvelle comble encore plus les jeunes parents de bonheur, car on peut les voir sauter de joie en découvrant la nouvelle.