Tiffany (Mariés au premier regard) maman : Sa fille est née !

Tiffany et Justin ont enfin fait la connaissance de leur petite fille. Samedi 14 juillet 2018, les candidats de Mariés au premiers regard (M6) ont annoncé sa naissance sur les réseaux sociaux.

C'est sur son compte Instagram que Tiffany a publié l'adorable première photo de son bébé. Sur celle-ci, on peut découvrir le bout de chou entre les mains de ses parents comblés. "Pendant que papa et maman profitaient de leur petit feu d'artifice, une petite étincelle a décidé de venir telle une fusée nous surprendre quelques heures plus tard pour nous faire exploser de bonheur. | 14.07.18 | 06:07 |", a écrit l'ex-candidate de Mariés au premier regard en légende. Pour l'instant, le prénom du nourrisson n'a pas été révélé.

Le 5 mai dernier, le couple vivait un autre bonheur. Ce jour-là, ils célébraient leur mariage en toute discrétion en compagnie de leurs proches. Une cérémonie qu'ils ont dévoilée par la suite, sur les réseaux sociaux. "On a choisi le 5 mai pour pas que la grossesse ne soit trop avancée histoire qu'on ne conjugue pas mariage et accouchement le même jour (Rires). J'ai toujours voulu me marier avant d'avoir des enfants et Justin, de son côté, voulait avoir des enfants avant de se marier. Donc, on a coupé la poire en deux et tout le monde est content ! (Rires)", confiait Tiffany lors d'une interview pour Télé Loisirs.

Pour rappel, Justin et son épouse ont participé à la première saison de Mariés au premier regard. Ils pensaient se marier respectivement avec Thomas et Valentine grâce à l'émission. Mais chacune de ces relations a été un échec. Et ils sont finalement tombés dans les bras l'un de l'autre.

Toutes nos félicitations au couple !