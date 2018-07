Tiffany (Mariés au premier regard) menacée : "Vous n'avez pas d'autres prios ?"

Comme de nombreuses personnalités publiques, Tiffany doit parfois faire face à des critiques pour tout et n'importe quoi. Peu de temps avant son accouchement, elle a par exemple révélé avoir acheté plusieurs paires de chaussures pour sa fille. Et cela a provoqué la colère de certains internautes. "À toutes celles qui vont mal dormir à cause des paires de chaussures de ma fille... Désabonnez-vous ! Oui, on a une grande famille, oui, elle est pourrie gâtée, et non ça ne changera pas ! Et oui, elle ne les mettra sûrement pas toutes. Et alors ? Il y a mort d'homme ? Vous ne pouvez pas simplement laisser vivre les gens comme bon leur semble ?", avait alors répondu la jeune femme.