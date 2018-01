Tiffany (Mariés au premier regard) : Nausées, arrêt... Sa grossesse difficile

Tiffany a annoncé la bonne nouvelle vendredi dernier : elle est enceinte de Justin. Le couple d'anciens participants de Mariés au premier regard (M6) accueillera son premier enfant en août 2018, un bonheur qu'il a partagé sur ses réseaux sociaux. La future maman a également accordé une interview à nos confrères de Télé Loisirs, l'occasion de découvrir que son premier trimestre n'était pas idyllique.

"Je suis en arrêt actuellement. Le premier trimestre a été difficile. J'ai eu beaucoup de nausées et disons que vomir, c'est un peu ma phobie (Rires). En plus, je travaille en crèche, donc je dois porter des enfants, être debout tout le temps et souvent au contact d'enfants malades... Alors, pour le moment, je me repose pour reprendre des forces pour la suite de ma grossesse", a-t-elle expliqué.

Après quoi, Tiffany est revenue sur l'enfer qu'elle a vécu début juillet 2017. Hospitalisée pour une méningite, des "médecins bons à rien" lui ont fait "beaucoup de ponctions lombaires". Résultat ? "Ma seule crainte est du côté de la péridurale. Mais, au pire, je ferai sans (rires) !", a-t-elle admis.

En attendant le grand jour, la compagne de Justin profite de sa grossesse. Mais elle préfère prévenir ses abonnés, elle ne partagera pas tout avec ses fans : "Je ne vais pas afficher mon ventre tous les jours et je ne vais pas poster de photos des échographies. Et quand le bébé sera là, hors de question de l'afficher et de poster des photos. Il y a une partie de notre intimité que je veux garder."

C'est dit !