Tiffany (Mariés au premier regard), pourquoi la prod' ne l'a pas mariée à Justin

Tiffany a participé à la première saison de Mariés au premier regard. Les experts ont jugé bon de lui présenter Thomas. Si l'aventure avait bien commencé, car les anciens participants se sont mariés, le jeune homme a vite mis un terme à leur histoire en rentrant de leur voyage de noces. Une situation qui avait bouleversée l'auxiliaire de puériculture.

La jeune femme a finalement trouvé l'amour dans les bras de Justin, un autre participant de l'émission qui n'avait pas eu plus de chance. Et le destin a bien fait les choses car, comme nous l'a confié la productrice Kamila Fiévet-Palies, Tiffany n'avait qu'un petit pourcent de compatibilité en moins avec le prof de sport : "Tiffany et Justin avaient 82% de compatibilité. Elle avait un pourcent de plus avec Thomas, on a décidé de plutôt la mettre avec lui... bon, la vie a finalement prouvé qu'avec Justin, c'était peut-être mieux pour le long terme."

Les tourtereaux vivent en effet un véritable conte de fées. Peu de temps après leur rencontre, ils se sont rapidement fiancés et ont emménagé ensemble. Fin janvier, Tiffany et Justin ont annoncé qu'ils allaient devenir parents. Une petite fille qui a vu le jour le 14 juillet dernier. "Mon accouchement était éclair. Elle était prévue pour le 17 août et elle est née le 14 juillet. Donc elle est arrivée un peu en avance. C'était après un feu d'artifice avec Justin. On était avec nos familles et, en rentrant, je lui ai dit que j'avais mal. On ne s'est pas inquiété tout de suite parce que j'ai eu des contractions pendant quasiment toute ma grossesse. Finalement, je lui ai dit : 'J'ai vraiment très très mal, il faut qu'on y aille.' On y a été, je suis arrivée aux urgences en hurlant. J'étais à 5 centimètres et deux heures après, elle était là. Ça a été vraiment très rapide", nous a confié Tiffany. Leur mariage a été célébré en mai dernier.

