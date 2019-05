Tiffany (Mariés au premier regard) : Romy malade, des nouvelles peu rassurantes

Les péripéties se poursuivent pour Tiffany et Justin. Dimanche 12 mai 2019, en fin d'après-midi, l'ex-participante de Mariés au premier regard (M6) a donné des nouvelles de sa fille Romy (9 mois). Mais avant ça, elle a de nouveau expliqué ce qu'elle avait vécu ces derniers jours.

Certains ont donc appris qu'il y a environ deux semaines, Tiffany s'était rendue avec sa fille chez SOS Médecins car elle craignait qu'elle ait du muguet. Mais le docteur lui avait assuré qu'elle avait tout faux et que Romy avait une otite. Pourtant, la jeune maman avait raison, comme elle l'a rappelé : "Donc elle était sous Amoxicilline, avec ce fameux médecin de SOS Médecins qui n'avait pas vu qu'elle était infestée de muguet. Du coup, la semaine d'après, on a traité le muguet après l'avoir vu."

Mais le nourrisson avait encore 40 de fièvre et n'allait pas mieux. Tiffany et Justin se sont donc rendus aux urgences samedi 11 mai 2019. Et ils ont fait d'autres découvertes terribles : "Aux urgences, on m'a dit qu'en plus de ne pas avoir vu le muguet, la prescription de SOS Médecins n'était pas du tout bonne. On lui avait prescrit l'Amoxicilline en trois fois alors qu'apparemment, ça ne se prend qu'en deux fois. L'otite a été mal soignée, donc elle se retrouve avec une double otite. Qui dit double otite dit nouveau traitement. Donc elle était sous Augmentin."

Manque de chance, Romy a fait "une méga allergie". Elle "vomissait donc en jet" et "avait des boutons qui sortaient de partout". "C'était une catastrophe. On a dû arrêter l'Augmentin. Là ça va mieux, mais ça ne résout pas le problème de la double otite. Elle a super mal aux oreilles", a précisé Tiffany. La jolie famille n'est donc pas au bout de ses peines.

D'autant que la belle brune craint que son bout de chou soit en train de développer "une grosse roséole" : "Elle a des plaques qui commencent à arriver partout dans le dos. J'ai regardé les boutons de roséole sur internet et ça y ressemble fortement. Comme ça fait 4-5 jours qu'elle avait 40... Je vous tiens au courant."