Tiffany Thornton : Deux ans après le drame elle se remarie, les fans critiquent

Tiffany Thornton, ex-star de la série pour ados Sonny (diffusée sur Disney Channel), s'est remariée moins de deux ans après la mort de son mari Chris Carney. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de fans la critiquent et elle a répondu...

À 31 ans, Tiffany Thornton a donc épousé Josiah Capaci (apprenti pasteur qui officie à la Gospel Light Church). L'actrice était veuve depuis décembre 2015 ; son précédent mari, Chris Carney, avait perdu la vie dans un accident de voiture. Sur Instagram, elle a posté une photo de la cérémonie accompagnée d'un long commentaire pour répondre aux critiques de fans trouvant déplacé qu'elle se soit remariée si vite... "Ça. C'est ça, l'amour. C'est un amour qui englobe tout, qui dure, qui accepte, qui approche la perfection. Du genre qui fait vibrer en moi le besoin de répondre aux gens qui ont eu l'audace de commenter sur mon compte Instagram si jamais vraiment mon premier mari ou pas", a-t-elle écrit.

La jeune star d'ajouter : "Laissez-moi vous dire qu'il n'y pas d'agenda pour le deuil ou pour quand Dieu décidé de faire avancer votre vie de manière indéniable. J'étais une épave pendant notre cérémonie de mariage. Tant d'émotions dans le coeur alors que je descendais l'allée pour rejoindre le cadeau que m'a fait Dieu. J'ai pensé à Chris nous regardant et j'ai su qu'il aurait aimé le choix que j'ai fait pour moi et pour les garçons [elle est maman de deux enfants, ndlr] (...) Ce n'était pas mon choix que de tomber amoureuse si rapidement après la mort de Chris mais j'évoluais seule dans un tel confort que ça en devenait malsain (...) J'aimerai toujours Chris et Jo le sait."