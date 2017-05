Tiger Woods : Arrêté pour conduite en état d'ivresse, le golfeur s'excuse

C'est TMZ qui, en premier, a révélé les détails de cette arrestation. Tiger Woods a été contrôlé par des agents de police à Jupiter, en Floride. Citant ses sources policières, le très bien renseigné site américain écrit que Tiger conduisait un véhicule Mercedes-Benz de manière "imprévisible". Son haleine alcoolisée a poussé un officier à lui demander de se soumettre à un éthylotest. L'athlète américain a refusé, un refus synonyme d'arrestation et de suspension de permis dans cet État des États-Unis.

Tiger Woods a été emmené à la prison du comté de Palm Beach lundi à 3h du matin, il a quitté les lieux à 10h50. Un proche de Tiger a récupéré sa berline. Sa compagne, Kristin Smith, était à Dallas. La jeune femme s'est effondrée après le coup de fil qui lui a appris son arrestation.

Tiger Woods a voulu rassurer ses admirateurs. "Je comprends la gravité de mon acte et en assume l'entière responsabilité, écrit-il dans un communiqué. Je veux que le public sache que ce n'était pas un excès d'alcool. Il s'agit d'une réaction inattendue à des médicaments prescrits. Je n'avais pas réalisé que leur mélange m'affectait autant. Je voudrais sincèrement m'excuser auprès de ma famille, de mes amis et de mes fans. (...). J'ai totalement coopéré avec les autorités, et je souhaite remercier les représentants de la police de Jupiter et le bureau du shérif du comté de Palm Beach pour leur professionnalisme."