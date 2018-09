Tiger Woods : Sa petite amie criblée de dettes et virée de son appartement

Le 23 septembre 2018, Tiger Woods a remporté le prestigieux Tour Championship à Atlanta, une victoire synonyme de retour au plus haut niveau et d'un gain de 1,62 million de dollars. Ce sacre, le célèbre golfeur américain de 42 ans l'a célébré avec sa compagne Erica Herman qui l'a rejoint sur le green, l'a embrassé devant les caméras du monde entier et lui a lâche un très remarqué "Je t'aime." Après cette apparition, le Daily Mail a tenté d'en savoir plus sur la partenaire de Tiger Woods et découvert des dossiers pour le moins compromettants. Erica Herman est criblée de dettes et pourrait passer les soixante prochaines années de sa vie à les rembourser.

Après s'être lancée dans une affaire qui s'est effondrée et impliquait cinq clubs situés à Orlando, en Floride, la chérie de Tiger Woods est sommée par la justice de rembourser plus de 240 000 dollars à son ancien investisseur, à hauteur de 295 dollars par semaine. Engagée en tant que directrice opérationnelle dans le restaurant The Woods Jupiter ouvert par Tiger Woods dans le Sud de la Floride en 2015, Erica Herman perçoit 1586 dollars par semaine, sur lesquels sont prélevés les 295 dollars.

Mais ce n'est pas tout, l'Américaine a également été expulsée de son appartement en 2014 après deux ans passés sans payer son loyer de 1300 dollars. Une situation financière délicate également marquée par le non-paiement d'un prêt contracté pour l'achat d'une voiture.

Reste maintenant à savoir si Tiger Woods était au courant des problèmes d'argent de sa compagne...