Tiger Woods : Son ex-maîtresse se prostitue pour de la drogue

Tiger Woods n'est pas le seul à avoir connu une descente aux enfers, l'une de ses anciennes maîtresses s'est elle aussi laissé entraîner par ses addictions.

RadarOnLine révèle en effet que Jamie Jungers a été secourue le 13 novembre 2018 à Las Vegas alors qu'elle se trouvait avec plusieurs hommes, à qui l'ancienne strip-teaseuse de 35 ans proposait ses faveurs sexuelles en échange de diverses drogues dont de l'héroïne. Ce sauvetage n'a pas été l'oeuvre d'un inconnu mais de Duane Chapman, un ancien agent de probation connu pour son émission Dog the Bounty Hunter (Dog le chasseur de primes).

À la recherche de l'ex-maîtresse de Tiger Woods, qui avait quitté le Kansas où elle est poursuivie pour fraude et vol, Duane Chapman ne s'attendait pas à une telle découverte. Le sauvetage s'est déroulé dans un repaire de drogués de Las Vegas alors que Jamie Jungers se trouvait avec deux hommes, dont un salarié de l'un des plus grosses compagnies d'assurance du pays. "Ces hommes la tenaient dans une maison où elle accordait ses faveurs sexuelles. Elle m'a dit qu'elle faisait ce genre de commerce dans cinq ou six autres maisons", a rapporté Duane Chapman.

Si le chasseur de primes l'a sortie de ce mauvais plan à trois, il l'a également remise à la police de Las Vegas : "Elle pesait 39 kilos quand nous l'avons attrapée et les menottes ne tenaient pas à ses poignets tant ils étaient fins... Elle allait mourir dans quelques semaines."

Accusant Tiger Woods d'être à l'origine de sa descente aux enfers, Jamie Jungers s'était déjà affichée le visage amaigri en juin dernier sur Instagram, faisant malgré tout bonne figure avec un large sourire. La jeune femme a finalement été envoyée en prison pour possession de drogues et pour s'être enfuie du Kansas.