Tim Commerford (Rage Against the Machine) : Sa femme Aleece demande le divorce

Très versé dans les théories du complot, lui qui s'est signalé en 2015 en contestant (dans une interview à Rolling Stone) aussi bien l'existence de l'État islamique que la véracité de la mission Apollo 11 qui a conduit l'Homme à marcher sur la Lune, Tim Commerford en a-t-il également une pour expliquer la fin de son mariage avec Aleece Dimas ?

Dix-sept ans après leur union, le bassiste du groupe Rage Against the Machine et son épouse, qui vivent à Malibu, divorcent. Aleece, qui travaille dans le secteur médical, en a fait la demande le 28 novembre 2018 auprès d'un tribunal de Los Angeles et demande la garde de leurs deux enfants, Xavier (qu'on pouvait apercevoir bébé dans le clip de Like a Stone d'Audioslave) et Quentin, ainsi qu'une pension alimentaire, selon les documents qu'a pu consulter le magazine People. La date de séparation effective qui y est consignée est celle de la veille, soit le 27 novembre.

Tim Commerford, 50 ans, a par la suite confirmé la nouvelle à la publication américaine, sans rien révéler des conditions dans lesquelles cette décision intervient. "Après dix-sept ans de mariage avec Aleece Dimas, je suis au regret d'annoncer notre divorce, a-t-il communiqué. La décision a été prise après mûre réflexion. Je veux adresser ma plus profonde reconnaissance à ma famille et à mes amis pour nous avoir soutenus dans ces changements. Nous restons des parents aimants et impliqués pour nos deux garçons. Notre famille vous demande par avance d'être bienveillants et respectueux en ces moments difficiles."

Espérons qu'il n'y ait pas derrière tout cela de la "rage against the marriage"...

Ami de Zack de la Rocha depuis le CM2, avec qui il fonda Rage Against the Machine en compagnie de Tom Morello et Brad Wilk avant de suivre ces deux derniers pour former Audioslave autour du très regretté Chris Cornell, Tim Commerford sera de retour en France en 2019 avec Prophets of Rage, le supergroupe qu'il forme avec Tom Morello et Brad Wilk (lui aussi divorcé... et retrouvé plus tard très proche de Juliette Lewis) de Rage Against, Chuck D et DJ Lord de Public Enemy et B-Real de Cypress Hill. Ils se produiront le 8 août 2019 à l'Olympia de Paris.