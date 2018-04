Timmy Matley : Mort à 36 ans du chanteur de The Overtones

Le monde de la musique britannique est en deuil. L'un des chanteurs du groupe d'harmonie et de variété The Overtones, Timmy Matley, est décédé à l'âge de 36 ans. L'artiste né à Cork en Irlande souffrait d'un cancer de la peau depuis deux ans et la découverte en 2016 d'une grosseur sous son bras.

"C'est avec une grande tristesse que nous devons vous annoncer que notre cher ami et frère Timmy est décédé. Nous savons que cette nouvelle va vous briser le coeur autant qu'à nous. Nous vous remercions pour votre amour et votre soutien dans ce moment difficile", a confirmé ce mercredi 11 avril sur les réseaux sociaux le groupe The Overtones, dont il était l'un des cinq membres.

La cause du décès de Timothy Thomas "Timmy" Matley n'a pas été officiellement annoncée, mais en 2016, les médecins avaient diagnostiqué au musicien un mélanome malin de stade 3, à savoir une forme de cancer de la peau. Il luttait ainsi contre cette maladie qui l'avait notamment contraint à quitter prématurément la tournée de Noël du groupe en décembre dernier. Les cinq artistes, dont quatre albums ont figuré dans le top 10 des charts anglais, avaient tout de même annoncé une tournée estivale pour le mois de juillet 2018.