Timothée et Christian Quesada (12 Coups de midi) prêts à se battre !

Pour information, après 193 participations et plus de 800 000 euros de gains, Christian Quesada avait finalement été éliminé des 12 Coups de midi en janvier dernier. Le candidat avait alors réussi quatre "Coups de maîtres" d'affilée. De son côté, Timothée, 24 ans, est l'actuel Maître de midi. Le candidat – qui compte 82 participations à son actif – a fait mieux en réalisant cinq "Coups de maîtres" à la suite.

Et si le face-à-face est très attendu par les téléspectateurs, le jeune étudiant en dernière année d'agronomie avait confié à nos confrères de Télé Star ne pas se sentir à la hauteur de son adversaire. "Je ne me suis jamais mis en tête de battre Christian, avait-il avoué. Parce qu'il a un niveau de connaissance largement supérieur au mien et une endurance à toute épreuve... Il faut dire aussi que je n'ai pas la disponibilité qu'il avait à l'époque [Christian ne travaillait pas, Timothée est étudiant, NDLR]."

Qui de Timothée ou Christian Quesada remportera ce Combat des maîtres ? Réponse dès le 3 juillet sur TF1 !