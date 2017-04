Timothée (Les 12 Coups de midi) : Confidence sur sa vie sentimentale !

Rien ne peut arrêter Timothée ! Depuis le 24 mars dernier, le charmant agriculteur de 24 ans originaire de Cantoin dans le Nord-Aveyron s'impose dans Les 12 Coups de midi (TF1). Il est déjà à la tête d'une cagnotte de 145 517 euros et ne semble pas près de s'arrêter. Une bonne nouvelle pour ses admiratrices qui souhaitent en savoir un peu plus sur sa vie privée.

Le beau candidat qui pourrait bien faire de l'ombre à l'ancien grand Maître de midi Christian Quesada se plaît à évoquer sa vie privée dans le jeu télévisé animé par Jean-Luc Reichmann. Mardi 18 avril 2017, les téléspectateurs ont donc découvert que Timothée... était célibataire depuis près de quatre mois. Un détail qui n'a probablement pas échappé aux jeunes femmes tombées sous son charme.

Le 12 avril dernier, le jeune homme révélait avoir un frère jumeau répondant au doux prénom de Benjamin. "On se ressemble, on a les mêmes traits. Mais lui est plus brun et plus mat de peau. Sinon, on fait à peu près la même taille", a-t-il admis avant de préciser que son frangin était tout aussi cultivé que lui.