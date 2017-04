Timothée (Les 12 Coups de midi) piégé par TF1 ? La chaîne se justifie

Timothée a-t-il été trompé par une question mal rédigée dans Les 12 Coups de midi (TF1) ?

Le 10 avril dernier, le charmant agriculteur de 24 ans originaire de Cantoin dans le Nord-Aveyron n'a pas pu remporter les 10 000 euros en jeu à la suite d'une question littéraire qui a fait débat : "À quel célèbre écrivain doit-on la phrase : 'N'est pas cocu qui veut ?'" Timothée avait répondu Sacha Guitry avant que Jean-Luc Reichmann ne lui dévoile qu'il s'agissait de François Rabelais.

Pourtant, la phrase pouvait être attribuée aussi bien dramaturge qu'à l'écrivain comme l'ont noté de nombreux téléspectateurs. Sacha Guitry écrivait en effet dans son recueil Elles et toi (1947) : "N'est pas cocu qui veut. Et nous ne devons épouser que de très jolies femmes si nous voulons qu'un jour on nous en délivre." Et dans Pantagruel (1532), François Rabelais écrit : "N'est pas cocu qui veut. Si tu l'es, ta femme sera belle, tu seras bien traité d'elle, tu auras beaucoup d'amis, ton bien s'accroîtra."

Face à la petite polémique, TF1 s'est exprimée auprès de nos confrères de Télé Star. La chaîne a ainsi expliqué que, malgré cette constatation, le candidat qui pourrait faire de l'ombre à Christian Quesada ne serait pas dédommagé "car les quelque vingt personnes qui préparent les questions des 12 Coups de midi n'ont pas fait d'erreur en rédigeant la question, mais bien plutôt préparé un beau piège sémantique dans lequel Timothée est hélas tombé", écrit le site.

TF1 précise ensuite que la question "indique clairement une antériorité". Il fallait donc opter pour le premier à avoir employé "N'est pas cocu qui veut", soit Rabelais. Après quoi, elle a fait remarquer que l'intitulé évoquait un "célèbre écrivain", un qualificatif qui correspond mieux à François Rabelais qu'à Sacha Guitry, considéré comme un dramaturge.