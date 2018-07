Timothée (Les 12 Coups) en couple : Il présente sa petite amie !

Les téléspectateurs de TF1 ont fait une belle découverte ce vendredi 13 juillet 2018, dans Les 12 Coups de midi. Cette semaine, les plus grands maîtres de l'émission s'affrontent. Timothée, le troisième plus grand champion grâce à ses 83 participations et plus de 350 000 euros de gains, a donc fait le déplacement à Paris afin de prendre part à la compétition.

L'Aveyronnais a donc donné de ses nouvelles : "Depuis l'an dernier, j'ai fini mes études donc maintenant je travaille, je suis salarié sur l'exploitation familiale." Il a également admis être en couple et a même fait le déplacement avec l'heureuse élue pour l'occasion. On a ainsi découvert que la jeune femme en question se prénommait Floriane et qu'elle suivait un stage de fin d'études pour devenir ingénieur agronome.

"On était dans la même école. Avec juste une promo d'écart, c'est pour ça qu'elle est encore étudiante et que moi j'ai fini, a confié Timothée avant de faire une belle déclaration à sa chère et tendre, gros bisous ma chérie."

Pour rappel, le beau brun avait déjà révélé ne plus être un coeur à prendre le 25 août 2017 quand Jean-Luc Reichmann l'avait appelé pour prendre de ses nouvelles. Mais, jusqu'ici, il n'avait jamais présenté sa petite amie.