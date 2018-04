Tina Arena de retour après dix ans d'absence : Son plus grand regret...

Vendredi 6 avril 2018, Tina Arena sortait son nouvel album Quand tout recommence. Et cela faisait pas moins de dix ans qu'elle n'avait pas sorti un disque en français. A l'occasion de son grand retour, la belle chanteuse de 50 ans a enchaîné les interviews. Elle était notamment l'invitée de Thierry Ardisson dans Salut les terriens ! (C8), samedi 7 avril 2018, et elle n'a pas manqué d'expliquer les raisons de son absence.

"J'avais besoin de vivre et de prendre soin de ma famille, de me retrouver. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée. J'avais besoin de faire des enfants", a confié Tina Arena. L'homme en noir a ensuite fait savoir qu'elle regrettait de ne pas avoir eu d'enfants plus tôt. Une information confirmée par la principale intéressée : "Il y a un certain regret."

Nous avons ensuite appris que la belle brune a fait beaucoup de fausses couches et qu'à 46 ans, elle a découvert qu'elle ne pouvait plus tomber enceinte. "Heureusement que j'ai eu mon petit. Il s'appelle Gabriel", a-t-elle relativisé. C'est le 17 novembre 2005 que Tina Arena a donné naissance à son fils, fruit de son union avec Vincent Hare. Homme avec lequel elle est en couple depuis l'an 2000.