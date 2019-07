Tina Kunakey en bikini : après l'accouchement, elle montre sa silhouette de rêve

Tina Kunakey et Vincent Cassel sont très discrets sur leur vie privée et encore plus sur l'intimité de leur petite fille. Le 19 avril 2019, ils avaient annoncé la naissance de leur premier enfant avec un sobre "Amazonie est née", message publié sur leurs réseaux sociaux. L'acteur de 52 ans et le top model sont ainsi devenus parents moins d'un an après leur mariage, à Biarritz.

Amazonie (2 mois et demi) est la troisième fille de Vincent Cassel. Il est déjà l'heureux papa de Léonie (8 ans) et de Deva (14 ans), fruits de ses amours révolues avec Monica Bellucci. Sa fille aînée fait déjà des étincelles dans le mannequinat, elle qui vient de signer un contrat avec Dolce & Gabbana.