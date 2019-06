Tina Kunakey en bikini pour la première fois depuis l'accouchement

Tina Kunakey est une jeune maman comblée. Le 9 juin 2019, la femme de Vincent Cassel a posté dans sa story Instagram plusieurs clichés d'elle en pleine séance de bronzage. Mais au-delà du magnifique maillot de bain estival et coloré de Tina, ce qu'on remarque c'est son ventre déjà (très) plat. Deux mois après l'accouchement de sa petite fille Amazonie, Tina Kunakey semble avoir retrouvé sa taille de guêpe originelle.

Toujours très naturelle, Tina Kunakey prend la pose pour ses 976 000 abonnés. Cheveux bouclés et pose lascive, la belle brune savoure un bain de soleil. Allongée en maillot de bain avec une serviette humide sur la tête, Tina Kunakey prend plusieurs clichés de son corps. D'abord, on aperçoit sa poitrine (toujours) généreuse, le bas de son visage et sa bouche pulpeuse. La jeune femme poste ensuite un portrait d'elle au naturel, sans maquillage, simplement coiffée d'une tresse.

Enfin, vient le moment... Tina poste une photo de son ventre déjà incroyablement plat. C'est la première fois que Tina Kunakey se dévoile ainsi depuis son accouchement le 19 avril de sa petite fille, Amazonie. Sa jolie silhouette avait déjà fait une apparition très remarquée sur le tapis rouge du 72e Festival de Cannes. Tina Kunakey (22 ans) et Vincent Cassel (52 ans) étaient apparus très amoureux. On les avait aperçus par la suite en train de pouponner dans les rues de Cannes.

Le couple fêtera en août prochain sa première année de mariage.