Tina Kunakey et Vincent Cassel... ces couples avec de grandes différences d'âge

L'amour n'a pas d'âge, et ils en sont la preuve vivante. Certaines personnalités s'affichent au bras d'une personne bien plus âgée ou bien plus jeune qu'elles. Parfois, ces unions sont surprenantes, voire un peu étranges. Nous vous proposons aujourd'hui un trombinoscope des couples célèbres affichant les plus grands écarts d'âge.

Comment ne pas évoquer ces couples pour qui l'âge n'a pas d'importance sans mentionner Brigitte et Emmanuel Macron, que vingt-cinq années séparent. C'est exactement la même différence d'âge qu'il y a entre Melania et Donald Trump, Hilaria et Alec Baldwin ou encore Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas. La palme de la plus grosse différence revient naturellement à Woody Allen, marié depuis 1997 à Soon-Yi Previn. Trente-cinq ans les séparent, mais ce n'est pas tout. À 48 ans, l'Américano-Coréenne est aussi la fille adoptive de Mia Farrow, l'ex-femme de son mari. Le réalisateur de 83 ans a en effet rencontré Soon-Yi alors qu'il était, à l'époque, en couple avec sa mère.

Ils rivalisent toutefois avec le couple formé par Roman Polanski et Emmanuelle Seigner, que trente-trois années séparent. Mariés depuis vingt-huit ans, ces deux-là se rencontrent en 1985 alors que l'actrice n'a que 18 ans. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Morgane (26 ans) et Elvis (20 ans). Avec trente et un ans de différence, Vincent Cassel et Tina Kunakey font partie des couples célèbres ayant les plus importants écarts. Après un mariage en août 2018, ils s'apprêtent à accueillir leur premier enfant. Ils sont ainsi suivis de près par Hayley Roberts et son compagnon, David Hasselhoff, qui ont vingt-huit ans d'écart. Rod Stewart (74 ans) et Penny Lancaster (47 ans) ont également vingt-sept ans d'écart.