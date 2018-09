Tina Kunakey, jeune mariée féline à Venise et jamais très loin de Vincent Cassel

Après avoir accueilli Izabel Goulart, Sara Sampaio ou encore la divine Bruna Marquezine, la 75e Mostra de Venise a ouvert ses portes à Tina Kunakey. Comme pour son homologue cannois, le défilé de mannequins est devenu un incontournable du festival italien. Déjà présente sur la Croisette en mai dernier – elle avait d'ailleurs officialisé ses fiançailles avec Vincent Cassel –, la belle Tina Kunakey est donc de la partie à Venise.

Lundi 3 septembre, son arrivée sur le Lido n'est pas passée inaperçue. La jeune mariée de 21 ans s'est offert sa première sortie officielle depuis qu'elle a dit oui à l'acteur français et ex-mari de Monica Bellucci. Et c'est rayonnante qu'elle a foulé le ponton du Grand Hôtel Excelsior où les stars de la Mostra dorment. Tout sourire, radieuse à souhait, Tina arborait une longue robe tigrée, cintrée, aux manches bouffantes et à la jupe volante, qu'elle a dénichée chez Twinset, une griffe italienne. Et au passage, elle portait bien évidemment sa superbe bague de mariage.

Très appréciée chez nos voisins transalpins, Tina Kunakey avait fait la couverture du dernier Vanity Fair local, aux côtés de Vincent Cassel. Alors qu'elle ne tarissait pas d'éloges sur son homme "gentleman", "plein d'attention", "sexy", Tina avait également raconté sa demande en mariage. "Quand il m'a demandé de l'épouser, il y a quelques mois, il m'a prise au dépourvu. Nous n'en avions jamais parlé auparavant. Je n'ai pas répondu immédiatement parce que je ne m'y attendais pas", avait-elle confié, ne cachant pas non plus ses envies de fonder une famille avec son époux.

Et c'est encore de lui dont il était question dans le dernier post Instagram de sa dulcinée. Celle-ci se filme dans le miroir d'un ascenseur, avant que son mari n'apparaisse. "Je t'aime", écrit-elle tout simplement en légende, sans en ajouter plus.