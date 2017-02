Tina Kunakey : La belle de Vincent Cassel s'affiche complice avec M. Pokora

Le mannequin et le chanteur ont récidivé le 19 février. Ce dernier, qui vient de faire ses grands débuts en tant que coach dans The Voice et de sortir le clip du mythique Alexandrie, Alexandra de Cloclo, a posé avec la belle Tina lors d'une énième escapade nocturne – car Tina est une fêtarde qui l'assume pleinement sur ses réseaux sociaux. Une amitié que le top model français a immortalisée avec deux émojis, les mêmes qui illustraient déjà sa photo huit mois plus tôt.