Tina Kunakey : La chérie de Vincent Cassel à demi-nue dans la neige !

Très active sur les réseaux sociaux, Tina Kunakey varie les posts : des images qui l'inspire ou vintage, son amoureux, et bien sûr de nombreuses photos d'elle plus sensuelles que jamais. Cette fois, elle a demi-nue, certainement en maillot de bain, les pieds dans des bottes et dévoilant son épaule de façon sexy alors qu'elle ne porte qu'un pull. En légende, elle écrit en italien ce qu'on peut traduire ainsi : "mains froides, coeur chaud. Je vais à Rio de Janeiro ce soir." Elle s'y rend avec Manni Marco, styliste qui a déjà travaillé pour le héros de Mesrine. On peut être certain que Tina et Vincent vont profiter ensemble de la douceur de la ville brésilienne !

Tina Kunakey s'est récemment illustrée au cours de la Fashion Week de Paris, consacrée aux nouvelles collections Haute Couture, notamment lors du défilé du créateur Alexandre Vauthier. Elle a aussi assisté à la 16e édition du Dîner de la mode, au profit du Sidaction.