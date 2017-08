Tina Kunakey : La chérie de Vincent Cassel, sexy et insouciante à la plage

Le mois d'août et les vacances touchent à leur fin ! Tina Kunakey est pourtant bien décidée à en profiter jusqu'au bout. Et la chérie de Vincent Cassel continue de régaler ses followers de torrides photos souvenirs...

C'est à Biarritz, sur la côte basque, que Tina Kunakey a posé ses valises. L'actrice et mannequin de 20 ans a fait de la plage le décor idéal de ses shootings, improvisés ou préparés. Lundi soir (21 août), Tina a publié un nouveau cliché pris au cours de ces séances photos.

Elle y porte un bikini kaki, composé d'une brassière et d'un string. Cheveux au vent, yeux fermés et sourire lumineux, Tina Kunaket écrit en légende : "Tout est génial quand tu n'en as rien à foutre."