Tina Kunakey : La chérie de Vincent Cassel ultrasexy en lingerie transparente

En couple avec Vincent Cassel depuis près d'un an et demi, Tina Kunakey est représentée par la prestigieuse agence IMG Models et elle est l'une des ambassadrices stars de la marque Volcom. En décembre 2016, elle s'était exprimée pour la première fois auprès du magazine Paris Match pour évoquer ses projets et sa belle histoire d'amour avec l'acteur français, de trente et un ans son aîné. "Nous nous sommes rencontrés un peu comme comme tout le monde. Deux personnes qui se retrouvent au même endroit et au même moment, et qui sont attirées l'une par l'autre. C'est l'une des belles surprises de la vie", avait-elle alors déclaré.