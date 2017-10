Tina Kunakey : Sa "rencontre magique" avec Vincent Cassel

Une nouvelle génération de mannequins règne sans partage sur la planète Mode ! Tina Kunakey en fait partie. Elle ajoute à son portfolio une parution dans le magazine Madame Figaro et y évoque, en interview, sa "rencontre magique" avec Vincent Cassel...

Le nouveau Madame Figaro est arrivé ! Bella Hadid en fait la couverture et figure sur un édito photographié par Jean-Baptiste Mondino. Un autre mannequin s'y met en scène : la Française Tina Kunakey, 20 ans, se dévoile dans la rubrique "maleçondemode".

Tina a posé pour Alexandre Tabaste au cours d'un shooting à l'hôtel national des Arts et Métiers, à Paris. En marge de ces photos, elle donne sa leçon de mode et revient le meilleur souvenir de sa carrière en cours : "Lorsque j'ai défilé pour Jean Paul Gaultier. J'étais fière et très émue. Dans le public, il y avait mon amoureux, Vincent Cassel." L'événement date du mois de janvier. Le créateur français présentait alors sa collection haute couture pour la saison automne-hiver 2017.

Tina Kunakey et Vincent Cassel, actuellement à l'affiche du film Gauguin, se sont rencontrés en 2015. "Une rencontre magique qui n'appartient qu'à nous", révèle la jeune femme, discrète sur le sujet. Depuis, le couple n'hésite pas à s'afficher sur les réseaux sociaux, pour la plus grand bonheur de ses abonnés.