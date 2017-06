Tina Kunakey sans culotte : La chérie de Vincent Cassel, féline et sexy

Sous le feu des projecteurs depuis l'officialisation de son idylle avec Vincent Cassel, Tina Kunakey reste avant tout un mannequin. Voilà déjà plusieurs mois qu'indépendamment de sa relation avec l'ex-mari de Monica Bellucci, Tina poursuit une carrière de top model couronnée de succès. Son dernier acte, la belle de 20 ans l'affiche sur Instagram. Sans dévoiler ni pour qui ni pour quoi, la jeune femme a posté deux clichés extraits d'un shooting où elle prend la pose, plus sexy que jamais.

Féline et sensuelle, Tina Kunakey a posé accroupie devant l'objectif, simplement vêtue d'un top sexy noir et juchée sur des talons. En revanche, la belle a fait sauter le sous-vêtement du bas. "T'as pas de culotte, mais t'es canon", remarque assez justement une internaute parmi de nombreux commentaires d'anonymes en admiration devant la beauté incandescente de la jeune Française exilée aujourd'hui entre Rio de Janeiro (où vit Vincent) et Londres.