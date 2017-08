Tina Kunakey torride : La chérie de Vincent Cassel, en string sur le sable fin...

Un cliché torride qui laisse entrevoir les courbes fatales de la jeune femme de 20 ans. En commentaires, les internautes ne tarissent pas d'éloges et on les comprend : "Wahouuu sexy", "La perfection", "Sublime", "Trop canon", "Une déesse"... Discret mais sûrement fier des superlatifs qui défilent en commentaires, Vincent Cassel a glissé un petit like au milieu des quelque 18500 mentions j'aime. Histoire de dire "je valide", lui qui disperse ses petits clins d'oeil au gré de ses coups de coeur. Ainsi pour éviter de passer pour la groupie de service, l'acteur français et ex de Monica Bellucci ne like pas à tous les coups. Mais ses choix ne trompent pas : plus sa belle est hot, plus il aime. Petit florilège...