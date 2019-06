Tina Tunakey : Clin d'oeil à Vincent Cassel et photos inédites du mariage

Ce week-end, Tina Kunakey (22 ans) a répondu à un fan sur Instagram qui lui demandait ce qu'elle préférait chez Vincent Cassel (52 ans), son époux depuis leur mariage le 24 août 2018 à Bidart. Le jeune mannequin de 22 ans a tout simplement répondu : "Ses filles." Un joli message envoyé aux aînées de l'acteur dont la maman est Monica Bellucci.

Au cours de son mariage avec Monica Bellucci, qui vit aujourd'hui une belle histoire avec l'artiste Nicolas Lefebvre, Vincent Cassel est devenu père de ses deux premières filles : la sublime Deva (14 ans), qui a été choisie pour être l'un des nouveaux visages de Dolce & Gabbana, une maison de couture italienne dont Monica est une ambassadrice de longue date, ainsi que Léonie, 9 ans. Et tout dernièrement, Tina et Vincent Cassel ont accueilli leur première fille ensemble : la petite Amazonie, née le 19 avril 2019.

Dimanche, jour de la fête des Pères, Tina Kunakey l'a souhaitée à Vincent Cassel, mais aussi et surtout à son propre père, Robin Kunakey, dont elle est particulièrement proche. En story de son compte Instagram, la jeune maman a posté plusieurs photos d'archives en compagnie de son père. Des photos de son enfance, de vacances, mais aussi de son mariage avec Vincent Cassel lors duquel elle portait une divine robe signée Vera Wang pour la cérémonie civile avant de choisir le jeune créateur français Jacquemus pour la soirée. C'était il y a moins d'un an, sans doute l'un des plus beaux jours de sa vie après la naissance de son premier enfant.