Tina Turner et le suicide de son fils: "Je ne sais pas ce qui l'a poussé à bout"

À 78 ans, Tina Turner est une mère endeuillée. La chanteuse, qui vit de longue date en Suisse auprès de son mari Erwin Bach – qui lui a récemment donné un rein en raison de graves problèmes de santé – a évoqué la mort de son fils Craig Turner pour le programme anglais BBC News.

Elle a beau avoir dit adieu à son fils retrouvé mort par balle à Los Angeles, l'interprète de Proud Mary n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il s'est suicidé. "Je ne sais toujours pas ce qui l'a poussé à bout car, à ce moment-là de sa vie, il me disait qu'il n'avait jamais rencontré une femme pour laquelle il ressentait quelque chose comme cela. Il allait me la présenter pour son anniversaire en août. Il avait redécoré son appartement que je lui avais acheté il y a des années. Il avait un nouveau travail comme agent immobilier dans une société en Californie et cela le rendait très heureux. Je ne sais pas ce qui l'a mis à terre, si ce n'est quelque chose de lié à la solitude. Mais quand je me dis ça, je me demande pourquoi il n'a pas appelé sa nouvelle petite amie ?", a-t-elle déclaré.

Tina Turner, qui publie ses mémoires intitulées My Love Story, ajoute : "Il était très introverti, il était très timide, donc je ne sais pas trop mais, maintenant que j'écoute nos dernières conversations, je remarque un changement. Les dernières fois où on a parlé, les conversations étaient différentes et je ne m'en suis rendu compte qu'après le suicide."

Thomas Montet