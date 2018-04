Tina Turner : Premier tapis rouge en cinq ans, au bras de son mari

Mardi 17 avril, la salle de spectacles Aldwych Theatre à Londres accueillait la présentation à la presse de la comédie musicale Tina: The Tina Turner Musical. Pour l'occasion, la principale intéressée par le sujet du show, Tina Turner, avait fait le déplacement.

C'est en pantalon noir cachant ses célèbres jambes qui ont participé à bâtir sa réputation de showgirl et en veste de costume que la légendaire Tina Turner a fait son apparition. La chanteuse de 78 ans a été acclamée par une foule de badauds et de spectateurs à qui elle a répondu avec plaisir par des signes de la main et de larges sourires. Il faut dire que, comme le rapporte la presse américaine, cela faisait cinq ans que l'interprète de Proud Mary n'avait pas foulé un tapis rouge ! Ces dernières années, c'est dans la plus grande discrétion qu'elle vivait en Suisse – pays dont elle a obtenu la nationalité – auprès de son mari Erwin Bach. Une histoire de coeur bien plus douce que celle qu'elle a vécue jadis avec le regretté Ike Turner...

Lors de cette soirée, parmi les spectateurs, on a pu voir le chanteur Rod Stewart et sa femme Penny Lancaster, l'animateur télé Graham Norton ou l'actrice Roberta Armani.

Tina: The Tina Turner Musical, mis en scène par Phyllida Lloyd (à qui on doit aussi le spectacle Mamma Mia !), a été écrit par Katori Hall avec Frank Ketelaar et Kess Prins. La chanteuse aux 11 Grammy Awards est incarnée par Adrienne Warren (en alternance avec Jenny Fitzpatrick) alors qu'Ike Turner est joué par Kobna Holdbrook-Smith. Sur scène, les spectateurs auront la chance d'entendre ses tubes comme A Fool in Love, River Deep – Mountain High, Proud Mary ou GoldenEye.

Thomas Montet