Tiphaine Auzière : La fille de Brigitte Macron se prélasse avec sa fille

Dans le documentaire de France 3 Brigitte Macron, un roman français, Tiphaine Auzière racontait qu'elle n'avait pas de "souvenir marquant" du divorce de sa mère avec son père, le banquier André-Louis Auzière. En revanche, elle confiait à propos du futur président : "Je n'étais pas très vieille, donc je ne sais pas tout et on reste les enfants de ses parents. Je sais juste que ça a été, je pense, assez fulgurant et évident. Et très certainement assez difficile, de facto, vu la situation de l'un et de l'autre. (...) Je n'ai pas de souvenir très précis en tête parce que les choses se sont faites progressivement. J'ai eu des parents qui ont fait les choses intelligemment. Ils ont toujours pris soin, mon papa comme ma maman, de nous protéger, de ne pas nous exposer."

Bien des années plus tard, Tiphaine Auzière, avocate aux prud'hommes, a soutenu localement très activement la campagne d'Emmanuel Macron : "Quand je lui ai dit que j'allais monter un comité En marche !, il a été très content mais il ne m'a jamais poussée à rien. Tout ce que je fais pour lui, c'est par envie, expliquait-elle dans La Voix du Nord. J'ai toujours trouvé qu'Emmanuel était une personnalité hors norme, un homme intelligent avec qui le dialogue est toujours possible."

Tiphaine est la benjamine de Brigitte Macron et André-Louis Auzière, également parents de Sébastien (né en 1975), ingénieur statisticien, et Laurence (née 1977), cardiologue.