Titanic : Rose et Jack auraient survécu sur la planche, trois ados le prouvent

Si certains se demandent encore à quoi peuvent servir les mathématiques à l'école, sachez que cela aide à résoudre des énigmes du cinéma hollywoodien. Oui, parfaitement. Exemple ? La fameuse planche qui permet à Rose (Kate Winslet) de survivre à la fin de Titanic, contrairement à son amant Jack (Leonardo DiCaprio). Voilà près de vingt ans que les fans s'écharpent sur cette question sans réponse : nos deux tourtereaux auraient-ils pu survivre s'ils étaient montés ensemble sur la planche ? Des aventuriers – ou plutôt des chroniqueurs d'une émission dont le but est de résoudre toutes les énigmes du cinéma hollywoodien – avaient ainsi prouvé à James Cameron, réalisateur de Titanic, que c'était possible par un habile système de flottaison basé sur les gilets de sauvetage. Mais cela n'avait pas convaincu l'intéressé, ni les détracteurs de cette thèse. Aujourd'hui, ce sont trois lycéennes qui nous prouvent que Rose et Jack auraient en effet pu survivre au naufrage du fameux paquebot insubmersible et poursuivre leur idylle. Abigail Wicks, Christy Zhang and Julia Damato, de la Westminster School à Adelaide (Australie), ont utilisé une formule mathématique pour le prouver. Participant à un concours, les MASA Junior Secondary Mathematics Enrichment Project Awards, les trois adolescentes soutiennent la thèse selon laquelle, en mettant les deux gilets de sauvetage dessous, les deux amoureux auraient pu monter sur la planche ensemble. "Nous avons examiné la flottabilité de la porte, et comment elle évoluerait s'il y avait des gens dessus. Nous avons fait beaucoup d'expériences et de tests, et regardé quels types de matériaux étaient utilisés à l'époque", explique l'une des jeunes filles âgée de 15 ans. Et leur démonstration a tellement convaincu qu'elles ont gagné le prix principal !

En gros, si l'un de nos deux héros avaient eu un peu de logique et qu'ils avaient tenté de mettre les gilets sous la porte, ils auraient survécu ! Bon, encore faut-il y penser dans l'eau glaciale... Qu'importe, pour James Cameron, c'est impossible. "Vous êtes Jack, vous êtes dans une eau à -2 degrés, votre cerveau est en train de tomber en hypothermie. Les Mythbusters vous demandent de détacher votre gilet de sauvetage, détacher le sien aussi, nager en-dessous de la planche de bois, l'accrocher de telle sorte que ça ne lâche pas deux minutes plus tard – ce qui signifie que vous êtes déjà sous l'eau en train d'essayer de nouer ce truc dans une eau à -2 degrés, ce qui va vous prendre entre 5 et 10 minutes, donc quand vous remontez à la surface, vous êtes déjà mort. Ça ne marcherait pas. La meilleure solution pour Jack était de conserver le haut de son corps hors de l'eau en espérant être secouru par un navire avant de mourir d'hypothermie", avait assuré le cinéaste au Daily Beast.