Titanic : Un des acteurs du film, largué par sa copine, l'agresse violemment

Il est loin le temps où Mark Lindsay Chapman – à ne pas confondre avec le Mark Chapman qui a assassiné John Lennon - jouait les héros sur les petits écrans (Arabesque pendant 8 ans), comme les grands (Titanic). TMZ nous apprend que l'acteur britannique a été arrêté après avoir étranglé sa petite-amie qui venait tout juste de le larguer...

Mark Chapman – qui incarne l'officier Wilde dans Titanic, l'homme dont Rose (Kate Winslet) arrache le sifflet et sauve sa vie dans l'eau glacée après le naufrage du paquebot – aurait été arrêté en mars dernier, juste après l'incident. Sa compagne, Tara Pirnia, vient de mettre fin à leur relation après cinq ans d'idylle, a-t-elle raconté à la police. C'est lorsqu'elle demande à son ex de supprimer les photos intimes d'elle de son téléphone que l'homme a vrillé. Chapman serait devenu fou de rage, l'aurait jetée au sol puis l'aurait étranglée de ses deux mains. Dans son témoignage, Tara raconte qu'il lui aurait lâché "je t'emmerde sale p**e, je veux que tu meurs".

Pour s'échapper, elle l'aurait mordu et ce dernier aurait alors relâché sa pression. Le lendemain, probablement conscient de son dérapage, Chapman part vers la Californie. Choquée, Tara finit par rapporter l'incident à la police par peur d'être à nouveau agressée et tuée, mais aussi qu'il finisse par se suicider ensuite. L'acteur de 63 ans a été arrêté pour agression, et il ne doit pas se présenter à moins de 200 yards (182 mètres environ) de son ex-compagne.