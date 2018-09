Titoff séparé et en couple avec une femme de 25 ans de moins que lui ? Il réagit

Titoff s'est-il séparé de sa femme, la danseuse Tatiana Tokmakova ? Interviewé le 21 septembre 2018 dans les colonnes du journal Nice-Matin, l'humoriste et comédien de 46 ans a tenu à rectifier le tir, affirmant qu'il était toujours bel et bien en couple avec la mère de sa petite Rose (9 ans). "C'est pénible de devoir se justifier mais oui, je suis bien toujours avec mon épouse...", a-t-il confié.

La confusion s'est créée le 18 mai dernier dans l'émission Touche pas à mon poste (C8). Sur le plateau, Titoff et les autres chroniqueurs de Cyril Hanouna évoquaient l'histoire d'amour de Vincent Cassel et de sa chérie de 31 ans sa cadette Tina Kunakey, dont les fiançailles venaient alors d'être annoncées dans la presse.

"J'ai sorti : 'Ça me fait plaisir, c'est exactement le sujet de mon nouveau spectacle. La personne qui m'accompagne a une vingtaine d'années !' Et puis, la séquence a été coupée et l'information déformée s'est retrouvée sur les sites et dans la presse comme quoi j'étais séparé de mon épouse Tatiana et partageais ma vie avec une jeune femme qui avait 25 ans de moins que moi... Alors que je ne parle à aucun moment de divorce dans l'émission ! Bref, ça a été l'effet boule de neige. Même ma mère a reçu des coups de fils !", a-t-il expliqué. Une séquence qu'il est possible de revoir dans notre article de l'époque.

Titoff est à l'affiche de la pièce Amoureux au côté de Thaïs Vauquières. Les deux acteurs interprètent un couple explosif qui met un coup de pied aux idées reçues autour de la différence d'âge (20 ans les séparent) et l'écart des générations.