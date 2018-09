TLMVPSP : Un candidat épouse sa femme sans la connaître, Nagui sidéré

Ce jeudi 27 septembre 2018, l'émission Tout le monde veut prendre sa place a fait son retour avec un nouveau numéro sur France 2 à 12h. Nagui a reçu de nouveaux candidats qui n'ont pas manqué de faire des révélations incroyables sur leur vie. Parmi ces derniers, on cite Sylvain. Le participant est revenu sur sa demande en mariage des plus étonnantes.

Sylvain est marié à la femme de sa vie depuis plus de trente ans et pourtant, ce n'était pas gagné. Face à Nagui, il a donné les détails de leur rencontre : "Après quelques hésitations, je l'ai invitée à dîner. Elle me dit alors au restaurant qu'elle part le lendemain en Angleterre puis qu'elle revient une semaine et qu'elle repart ensuite en Irlande pour deux mois." Le candidat a ensuite révélé qu'il avait passé juste une semaine avec elle.

Fou amoureux au bout d'un mois, le candidat de Tout le monde veut prendre sa place est parti "sur un coup de tête" en Irlande et a fait sa demande de mariage. "Elle a dit oui", a-t-il affirmé, les yeux pétillants. Ahuri, Nagui a résumé les faits à sa manière : "Attendez ! Vous êtes partis en Irlande sur un coup de tête, demander à une femme de vous épouser sans jamais avoir... (conclu, NDLR) et sans être sorti avec elle ? C'est fou ça !" S'il a bien confirmé ses propos, Sylvain "n'en revient toujours pas" de cet épisode de sa vie.