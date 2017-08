Tobe Hooper : Mort du réalisateur de "Massacre à la tronçonneuse"

Tobe Hooper, réalisateur du film Massacre à la tronçonneuse, est mort samedi 26 août 2017, à son domicile de Sherman Oaks, en Californie, dévoile la presse américaine. Une mort, dont les circonstances restent inconnues, annoncée par les services du coroner de Los Angeles. Il avait 74 ans.

Tobe Hooper avait acquis la notoriété en 1974 en réalisant et produisant le film d'horreur Massacre à la tronçonneuse (The Texas Chain Saw Massacre, en version originale), mettant en scène un groupe d'amis se faisant trucider par le terrifiant Leatherface. Alors qu'il avait été interdit de diffusion dans plusieurs pays pour cause de violence, le film avait été l'un des plus rentables des années 1970, avec 30 millions de dollars de recettes pour un coût de production aux alentours de 300 000 dollars, selon le site spécialisé Imdb.com. Le réalisateur avait tourné un second volet en 1986, mais avec une approche comique. Un remake du premier film d'horreur, avec Jessica Biel, a été diffusé en 2003 et a fait un carton, récolant plus de 107 millions de dollars de recettes pour un budget de 10 millions.

Tobe Hooper avait aussi réalisé Poltergeist en 1982, écrit et produit par Steven Spielberg. Nouveau gros succès au box-office avec plus de 120 millions de dollars de recettes. On doit également au réalisateur Lifeforce (1985) et Invaders from Mars (1986), deux films signés lors de son accord avec la société Cannon Films. Tobe Hooper avait aussi travaillé pour la télévision, signant en 1979 pour CBS la mini série Salem's Lot (adaptée de Stephen King). Dans les années 1990 et 2000, il a réalisé plusieurs épisodes de séries totalement oubliées du grand public. En 2013, il mettait en boîte son dernier film, Djinn.

Tobe Hooper avait deux fils.

Thomas Montet