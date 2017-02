Tokio Hotel : Exit le look émo, le groupe se veut branché pour son retour

Changement de style radical pour les chanteurs allemands du groupe Tokio Hotel. Sept ans après leur exil américain, Bill Kaulitz et son frère Tom, Georg Listing et Gustav Schäfer sont de retour avec un nouvel album, intitulé Dream Machine, dont la sortie est prévue le 3 mars prochain. En attendant la sortie dans les bacs, les ex-adeptes du style émo ont dévoilé le vidéo-clip du premier extrait de leur cinquième opus, intitulé What If.

Si les sonorités indie électro pop, qui mêlent synthétiseurs et mélodies planantes, sonnent radicalement différent de leurs premiers succès, les chanteurs aux 10 millions d'albums vendus dans le monde ont aussi révélé un nouveau look complètement éloigné de leurs débuts. Fini de choquer : vêtu d'une veste léopard cintrée et d'un jean destroy, le chanteur du groupe a adopté un look résolument plus sage et très tendance, à l'instar de ses camarades de scène !

Dans ce nouveau clip, Tokio Hotel se met en scène, de nuit, dans un bar à la végétation luxuriante et aux lumières fluorescentes pour une ambiance onirique garantie. Aux images de la prestation du groupe se mêlent d'autres séquences très explicites : deux initiales entourées d'un coeur gravées sur la table d'un diner, un cendrier rempli de mégots et un verre de vin vide pour finir sur un emballage de préservatif déchiré. De quoi laisser de la place à l'imagination des internautes...

"C'est l'album qu'on a toujours voulu faire : il n'y a que nous quatre et personne nous a dit quoi faire. Comme il y a quinze ans quand on répétait. Nous n'avons fait appel à aucun producteur ni compositeur, on n'en a plus besoin. Nous sommes désormais en mesure de décider nous-mêmes. En tant que groupe, nous avons enfin pu nous réaliser sincèrement d'un point de vue musical", a déclaré Bill lors d'une récente interview pour le magazine allemand Interview. L'album de la maturité, en somme.

Coline Chavaroche