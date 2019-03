Tom Cruise a blacklisté Nicole Kidman du mariage de leur fils Connor

Aux dernières nouvelles, le jeune homme était toutefois en couple avec Phylicia Bugna, charmante demoiselle passionnée de pêche comme lui.

Depuis leur séparation en 2001, Tom Cruise a obtenu la garde de ses deux enfants et l'on n'a pas vu Nicole Kidman avec ses aînés ces dernières années. Maman de Sunday (10 ans) et Faith (8 ans), nées de son mariage suivant avec Keith Urban, elle a, en de rares occasions, évoqué ses liens avec Connor et Isabella, laissant entendre que leurs liens s'étaient grandement distendus. Ainsi, l'an dernier elle déclarait à Who magazine : "Ils sont adultes. Ils sont capables de prendre leurs propres décisions. Ils ont fait le choix d'être scientologues et, en tant que mère, c'est mon boulot de les aimer."

Suri Cruise et la scientologie

L'importance de la scientologie dans la vie de Tom Cruise aurait également eu des conséquences sur sa relation avec sa dernière ex-épouse Katie Holmes et leur fille, Suri, 12 ans. En effet, dans sa déposition pour diffamation contre des tabloïds en 2013, il avait abordé la question sensible de la scientologie, révélant que sa fille cadette ne pratiquait plus cette religion. Quand on lui avait demandé si Katie Holmes (qui a la garde principale de l'enfant) avait divorcé pour protéger sa fille de la scientologie, il avait indiqué qu'il trouvait la question agressive : "Il n'y a pas besoin de protéger ma fille de la scientologie." Cependant, il aurait ajouté : "C'est un des motifs [de divorce, NDLR] oui, mais il y a beaucoup d'autres aspects dans ce divorce." Néanmoins, selon People Magazine, Tom Cruise avait par la suite fait parvenir à la justice un document pour amender ses déclarations : "Katie ne m'a jamais dit que la scientologie était l'une des raisons de notre divorce."