Tom Cruise : Après l'attentat des Champs-Élysées, il continue à tourner MI:6

Dès le lendemain, la fourmilière Mission : Impossible 6 déplaçait son gros matériel et ses techniciens sur le port d'Austerlitz. Hors de question de perdre de l'argent en décalant le tournage et en bousculant un planning chargé. "Le tournage n'a pas été affecté pour autant. Toutes nos pensées vont aux Parisiens", a indiqué sobrement le porte-parole de la Paramount. Le 23 avril, Tom Cruise était donc à nouveau sur le pied de guerre pour mettre en boîte de nouvelles séquences d'action sous la reconnaissable Cité de la Mode et du Design.

L'acteur américain, qui est arrivé et reparti en hélicoptère, accompagné notamment de son assistante et maquilleuse, était au côté d'Henry Cavill. Viril et sexy dans sa veste en cuir bleu, il n'a pas hésité à partager ses points de vue et à discuter des angles avec le réalisateur – qui a par ailleurs reçu la visite de son épouse Heather, entre deux prises – avant de grimper dans un semi-remorque censé percuter un fourgon blindé de la BRI.

Dans les jours à venir, le tournage s'est poursuivi au coeur de Paris. Sont notamment prévues des prises de vues à l'Opéra, mais aussi à l'Arc de Triomphe... sur les Champs-Élysées.