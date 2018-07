Tom Cruise aux anges avec Alix Bénézech, star française de Mission: Impossible 6

Le rendez-vous avait été donné sur le Trocadéro, avec l'une des plus belles vues au monde, face à la tour Eiffel. Tourné en grande partie à Paris, Mission: Impossible – Fallout, sixième opus de la saga dont l'agent Ethan Hunt (Tom Cruise) est le héros, s'est offert une magnifique avant-première mondiale dans la capitale française. Toutes les stars du film, ou presque, ont répondu présentes.

Tom Cruise, très élégant comme à son habitude, était bien évidemment la grande vedette attendue de cet événement. Un immense tapis rouge avait été déroulé sur le parvis du Trocadéro. Les fans étaient donc là dès le début d'après-midi pour espérer apercevoir le beau Tom et les autres acteurs du film. La star américaine n'a pas raté son rendez-vous. Il a passé de longues minutes à serrer des mains, signer des autographes, enchaîner les selfies, avant de monter sur la scène avec pour décor la majestueuse Dame de fer, pour accueillir ses partenaires de jeu.

Parmi eux, impossible de passer à côté d'Alix Bénézech. Après Emmanuelle Béart et Jean Reno dans le premier volet, Léa Seydoux dans Protocole Fantôme, c'est la jeune Alsacienne de 26 ans qui aimanté les regards. L'actrice notamment vue dans Camping 3, la série Nina et actuellement à l'affiche de la série Nu sur OCS a fait crépiter les flashs dans une robe Isabel Sanchis, après avoir accueilli Tom Cruise sur ses terres. Elle a posé avec Henry Cavill, avec qui elle s'affichait complice, avant de retrouver les autres actrices de M:I 6, Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan, Vanessa Kirby et Angela Bassett. Simon Pegg, Frederick Schmidt, Jake Myers, Caspar Phillipson et le réalisateur Christopher McQuarrie complétaient le tableau.

Toute l'équipe a ensuite poursuivi la soirée au Théâtre de Chaillot où était projeté le film. L'occasion pour eux de célébrer Paris, où ils ont tourné pendant 35 jours. "Nous voulions revenir à Paris et marquer le coup, après les événements terribles de 2015", ont fait savoir Cruise et McQuarrie, avant de remercier la ville "de nous avoir permis de tourner et de conduire une moto à 120 km/h en plein Paris".

Mission: Impossible – Fallout sortira dans nos salles le 1er août 2018.