Tom Cruise complice avec la sublime "Momie", la Française Sofia Boutella

Dans le film, elle joue la terrible, puissante et impressionnante Momie. Mais sur le tapis rouge, elle envoûte Tom Cruise ! Qui ? Sofia Boutella, l'actrice française qui n'en finit plus de séduire Hollywood, elle qu'on a vu aussi dans Star Trek et Kingsman. L'équipe du film La Momie était réunie à Paris au Grand Rex le 30 mai pour l'avant-première française du blockbuster qui fait renaître une créature mythique. Au côté de la star Cruise et de l'étoile montante frenchy habillée par Miu Miu, se trouvaient également la comédienne Annabelle Wallis (Grimsby - Agent trop spécial) et le réalisateur Alex Kurtzman.

Après avoir fait le show sur le plateau de l'émission Quotidien sur TMC, Tom Cruise a pris la direction du 9e arrondissement parisien pour le tapis rouge de son nouveau film. L'infatigable légende vivante du cinéma est un bourreau de travail, puisqu'il est aussi en plein tournage de son Mission : Impossible 6 ! Cette addiction au travail est-elle une façon de compenser sa vie personnelle complexe, après ses trois divorces dont le dernier est avec Katie Holmes, la maman de sa petite Suri ? Dans son rôle de superstar hollywoodienne, il est en tout cas impeccable, arpentant le monde pour la promotion de ses longs métrages et affichant, à 54 ans, le même sourire parfait.

L'histoire de La Momie, en salles le 14 juin : Bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d'un insondable désert, une princesse de l'ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancoeurs accumulées et de terreur dépassant l'entendement humain. Des sables du Moyen Orient aux pavés de Londres en passant par les ténébreux labyrinthes d'antiques tombeaux dérobés, La Momie nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux comme le monde.