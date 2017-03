Tom Cruise craque pour une star de "The Crown"

Après Emmanuelle Béart, Thandie Newton, Michelle Monaghan, Paula Patton et Rebecca Ferguson, une nouvelle femme s'apprête à faire perdre tourner la tête de Tom Cruise, alias Ethan Hunt, dans Mission : Impossible 6.

L'actrice Vanessa Kirby a été choisie pour incarner cette femme, tantôt complice, tantôt vénéneuse, complexe, envoûtante, charmeuse, indépendante, dans MI6. Cette jolie blonde de 28 ans n'est pas inconnue du grand public. Elle vient de briller sous le feu des projecteurs dans la série multiprimée The Crown, où elle incarne la princesse Margaret, soeur de la reine Elizabeth (Claire Foy). Une performance remarquée, la comédienne a réussi à aimanter les regards dans cette composition tragique, celle d'une femme condamnée à vivre dans l'ombre de sa soeur et qui plus est interdit de vivre une relation amoureuse avec un homme divorcé.

Mais avant cela, Vanessa Kirby s'est révélée, comme tout bon comédien britannique, au théâtre puis à la télévision (The Hour), avant d'enchaîner les seconds rôles au cinéma (Avant toi, Il était temps, Jupiter Ascending, Genius).

Son charme indéniable et son charisme évident risquent bien de faire de l'effet sur Tom Cruise qui a complètement fondu pour la comédienne, après l'avoir vue dans The Crown. Si bien que certains s'amusent déjà à y voir une hypothétique romance – comme si Tom Cruise flirtait avec toutes les actrices avec lesquelles il tourne. Le tabloïd InTouch évoque une romance et la possibilité que Vanessa devienne la 4e épouse de la star de Top Gun et Rain Man, invoquant une "alchimie instantanée" qui ne serait pas sans rappeler celle qu'il y avait eu entre Nicole Kidman (la 2e épouse de l'acteur) et lui dans Jours de tonnerre. On préfère en sourire...

En attendant, Mission : Impossible 6 est prévu sur nos écrans pour le 25 juillet 2018. La belle Rebecca Ferguson (que l'on verra bientôt dans Life), Jeremy Renner et Simon Pegg seront de retour. Quant à Henry Cavill (Superman dans Man of Steel), il devrait endosser le rôle de l'ennemi.