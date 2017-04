Tom Cruise : Découvrez le visage de sa doublure

Même si Tom Cruise est à la fois l'acteur principal de Mission : Impossible, son producteur et qu'il est au four et au moulin au montage, à la mise en scène et bien sûr aux cascades (qu'il effectue lui-même), il n'en reste pas moins un humain qui a besoin d'être secondé. Outre les cascades, pour lesquelles il bénéficie d'un spécialiste chargé d'opérer quelques tests, il est également accompagné sur Mission : Impossible 6 de ce qu'on appelle dans le milieu un stand-in, une sorte de doublure plus ou moins ressemblante (dont la taille et le gabarit sont à peu près identiques) qui sert de substitut à l'acteur pour permettre à l'équipe technique de terminer les distances, lumières, cadres, afin que tout soit prêt pour les véritables prises de vues.

À Paris, où la star hollywoodienne continue de tourner Mission : Impossible 6, cette doublure de luxe est présente. Et nous avons pu mettre un nom sur ce visage : Sean Francis George. Effectivement, s'il n'est pas la copie conforme de l'interprète d'Ethan Hunt, il a la même taille, quasiment le même poids et lui ressemble vaguement.

Croisée du côté du port d'Austerlitz où Christopher McQuarrie a posé ses caméras depuis le 22 avril, cette doublure est chargée de permettre à Tom Cruise de travailler dans les meilleures conditions. Les deux hommes se connaissent bien, puisqu'ils avaient déjà tourné La Momie précédemment. À noter qu'il a également été doublure d'Oscar Isaac dans Star Wars: Épisode VII – Le Réveil de la Force et qu'il est apparu très furtivement en tant que silhouette dans de nombreuses grosses productions telles que Prince of Persia : Les Sables du temps, Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban ou encore Cendrillon. Enfin, ironie du sort, il a joué dans un court métrage humoristique intitulé Mission Implausible, en 2015. On comprend mieux pourquoi il a fini stand-in de Tom Cruise !